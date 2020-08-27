Любовь к сигаретам довела орловца до кражи

Он похитил 62 единицы табачной продукции.

О пропаже заявили сотрудники магазина, в котором произошло преступление. Они оценили ущерб от действий злоумышленника в сумму, превышающую 7 000 рублей.



Полицейские установили, что преступник проник в помещение, разбив стеклянную дверь и повернув её ручку изнутри. В ходе следствия правоохранители вышли на 32-летнего мужчину, ранее обращавшего на себя внимание органов. Часть украденного товара удалось найти в его доме.



В настоящие момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемый отпущен по подписку о невыезде – сообщает пресс-служба регионального УМВД.