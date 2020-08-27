Орловцы могут блеснуть знанием современных технологий

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Орловцы могут блеснуть знанием современных технологийИ претворить умение на практике.
Помочь в этом призван Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения Rukami. В соревновании принимают участие разработки в сфере биотехнологий и робототехники, проектов на грани объединения науки и искусства, компьютерных игр и приложений дополненной реальности.
Заявки от участников принимаются до 11 сентября, а отборочный этап пройдет с 17 по 30 число первого осеннего месяца. Финал пройдет в столице в ноябре.
Подать согласие на участие можно на сайте
- отмечено в сообщении регионального информационного портала.
Артём Ежаков
27 августа 2020 года