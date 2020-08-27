Орловцы могут блеснуть знанием современных технологий

И претворить умение на практике.

Помочь в этом призван Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения Rukami. В соревновании принимают участие разработки в сфере биотехнологий и робототехники, проектов на грани объединения науки и искусства, компьютерных игр и приложений дополненной реальности.



Заявки от участников принимаются до 11 сентября, а отборочный этап пройдет с 17 по 30 число первого осеннего месяца. Финал пройдет в столице в ноябре.

