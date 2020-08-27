Задержан мужчина, убивший собутыльницу в Заводском районе Орла Кровавая драма развернулась 14 августа.





Тело 50-летней орловчанки с ножевыми ранениями шеи обнаружили в середине этого месяца на 2-ой Посадской.

В ходе расследования преступления полицейские вышли на 37-летнего мужчину без определенного места жительства. Задержать его удалось только накануне в лесополосе Железнодорожного района, где злоумышленник прятался с момента убийства.

Как выяснило следствие, в процессе употребления алкоголя между преступником и неизвестной ему женщиной вспыхнул конфликт, переросший в убийство – сообщает пресс-служба регионального УМВД.





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



