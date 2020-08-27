«Премьер не будет, а карантин всего класса – возможен» - Валентина Нордстрем о жизни в Орловской области Первый заместитель председателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем ответила на вопросы нашего корреспондента Анны Вайсергисер.





- Во многих регионах страны из-за пандемии фиксируется рост безработицы. Какова ситуация в Орловской области? - В наших центрах занятости зарегистрировано чуть больше 13 тысяч безработных. Уровень безработицы - 3,8%. Безусловно, до начала пандемии безработных было почти в половину меньше. С 9 апреля текущего года на портале "Работа в России" в упрощенном порядке можно было получить статус безработных. К нам поступило больше 15 тысяч 607 заявлений. Одна из причин – изменение государством размера пособий . Может быть, даже те люди, которые работали, но не оформляли трудовые отношения обратились в наши центры занятости. Я могу сказать, что от 15,6 тысяч безработных осталось чуть более 13 тысяч. Наши центры занятости проводят большую работу, чтобы люди могли устроится на работу. - Валентина Ивановна, несмотря на все жизнь продолжается. Дети отправились в летние оздоровительные лагеря. Как проходят смены и что было сделано для безопасности детей? - Решение было принято открыть все-таки два лагеря. С 8 августа работает наш санаторий "Орловчанка" . Смена продолжается 21 день. Туда заехало 120 ребятишек. Смена заканчивается 29 августа. С 15 августа стартовала смена в лагере "Юбилейный". Она продлится 14 дней. Отдыхают 141 ребенок. Лагеря готовились со всеми требованиями Роспотребнадзора. Выделялись дополнительные средства из бюджета на закупку и средств индивидуальной защиты, и оборудования, которое обеззараживает помещения. Маски, термометрия - все присутствует. Главное отличие нынешней работы лагерей - они работают в закрытом режиме. Весь персонал - а это более 40 человек в каждом лагере - проходили полное тестирование, заехали разово вместе с детьми. Все это проходит, чтобы не занести туда коронавирус проходил оздоровительный сезон. - Новый учебный год не за горами, давайте поясним, как будут проходить линейки и стоит ли родителям и детям настраиваться на дистанционное обучение? - День знаний состоится. Это праздник, и он будет. Правительство орловской области сделало все, для того, чтоб система образования была готова к новому учебному году. Мы рекомендовали в больших школах уйти от общих линеек . Провести их можно будет для самых маленьких или самых больших. Но праздник в любом случае будет - Валентина Ивановна, как будите контролировать школьников, к примеру если у одного из ребят вдруг поднялась температура, на самоизоляцию будет отправлен он один или весь класс? - Ковид уже вошел в нашу жизнь. Осень, зима - период гриппа и ОРВИ. Ничего нового в плане карантинных мер не предписано. Главное - наличие фильтров для контроля температуры в каждой школе. На территорию школы не должны заходить больные дети и работники общеобразовательных учреждений. Вопросы о проведении тестов на коронавирус решает Роспотребнадзор. - Валентина Ивановна, поговорим о культуре. Публика ждет премьер. Как проходят сейчас репетиции? - Премьеры - колоссальный труд, когда нужно было работать от открытия театрального сезона до закрытия. Наверное, премьер - не будет. Но то, что у нас накоплено в копилке мы обязательно покажем нашим зрителям после снятия ограничительных мер.



Читайте также: Сколько в Орле стоит старт к знаниям?





Анна Вайсергисер

27 августа 2020 года



