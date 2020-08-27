Коронавирус: карта распространения по районам Орловщины Все заболевшие продолжают находиться под наблюдением регионального Роспотребнадзора и областного Департамента здравоохранения.





В текущий момент COVID-19 выявлен у 3335 жителей Орла, 792 подтвержденных случая – в Орловском районе, 606 зараженных находятся в городе Мценске и Мценском районе, 259 заболевших – в Урицком районе, 248 человек инфицировано в Ливнах, 204 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 103 – в Хотынецком районе, 113 − в Ливенском районе, 84 - в Свердловском районе, по 81 – в Новосильском и Кромском районах, 78 - в Верховском районе, 73 − в Покровском районе, 68 – в Малоархангельском районе, 66 - в Глазуновском районе, 65 – в Шаблыкинском районе, 61 – в Знаменском районе, 58 − в Должанском районе, 56 - в Залегощенском районе, 41 – в Троснянском районе, 39 – в Колпнянском районе, 31 – в Сосковском районе, 22 - в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.













Артём Ежаков

27 августа 2020 года



