Орловской «стрелке» дали имя Его выбирали всем городом на сайте городской администрации.





Теперь территория возле пересечения Оки и Орлика официально называется парк «Орловская крепость». Задокументированное имя необходимо городским объектам для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».



Сохранили свои привычные названия парк Победы, «Дворянское гнездо», скверы Поликарпова, Лескова, Маяковского, Комсомольцев и Десантников – отмечено в сообщении сайта администрации Орла.





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



