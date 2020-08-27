Орловской «стрелке» дали имя

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Орловской «стрелке» дали имяЕго выбирали всем городом на сайте городской администрации.
Теперь территория возле пересечения Оки и Орлика официально называется парк «Орловская крепость». Задокументированное имя необходимо городским объектам для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Сохранили свои привычные названия парк Победы, «Дворянское гнездо», скверы Поликарпова, Лескова, Маяковского, Комсомольцев и Десантников – отмечено в сообщении сайта администрации Орла.
Артём Ежаков
27 августа 2020 года