В Орловской области появляются новые ФАПы

На их строительство выделено более 170 миллионов рублей. Одним из первых был сдан ФАП в Знаменском районе.

Каждый ФАП – модульный. Он может собираться и разбираться как конструктор и даже переезжать с места на место в зависимости от миграции населения. Однако в деревне Мымрино он надолго. Местные жители уезжать никуда не собираются и уже ждут открытие нового медучреждения. Строители уверяют, что и пациентам, и фельдшеру здесь будет уютно. Зимой – тепло, летом - комфортно. Обещанная температура – от 22 до 24 градусов тепла.

Сейчас в Орловской области по нацпроекту возводится еще 28 точно таких же конструкций в разных районах. Строит их Орловское предприятие «Текмаш». После сдачи ФАП будет оснащен Интернетом. Так что, при необходимости, фельдшер сможет консультироваться с врачами и даже принимать узких специалистов на своей территории.

Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «Во все ФАпы предусмотрен медицинский персонал, который приступит к своим обязанностям посте того, как данные объекты будут введены. В целом это беспрецедентная программа, которая повысит качество оказания медпомощи и скажется на результатах деятельности и демографических показателях в том числе

В целях развития первичной медико-санитарной помощи новые конструкции возводятся в местах, где старые пришли в негодность или где при населении больше ста человек стационарной медицинской помощи нет. В деревню, где живет, например 50 человек, регулярно приезжает передвижной ФАП.

Всего в ближайшее время в Орловской области по программе нацпроекта «Здравоохранение» будет возведено 43 Фельдшерско-акушерских пункта и врачебная амбулатория. Часть из них на сэкономленные при торгах средства.