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В Орловском районе жители больше 10 лет пытаются добиться строительства дороги

Она должна соединить две деревни - Голохвастово и Путимец. Хождения по инстанциям результата не принесли, и местные жители решили обратиться за помощью.


Выяснять причины игнорирования просьбы о строительстве дороги между деревнями Путимец и Голохвастово местным жителям пришлось самостоятельно. Причём не с местными властями, а с депутатом облсовета по своему округу.

Подключиться к решению вопроса Владимир Пукаев мог лишь с обращением местных жителей на руках. Под ним подписались полтора десятка человек. Люди рассказали и о том, что просить дорогу они начали больше 10 лет назад, и о том, что асфальта здесь никогда не было, и о том, что по этой улице они добираются до школы, детского сада, отделения почты и магазинов, которые находятся в Путимце.

Решить проблему глава сельской администрации пытался самостоятельно. Мягкая зима позволила сэкономить на уборки снега, и направить деньги на разработку проекта пары дорог.

Александр Гапонов, глава Голохвастовского сельского поселения: «У нас первоочередная задача была в этом году сделать смету к школе, 1 сентября у нас будет готова дорога. Вчера дорогу проторговали. Следующая наша смета будет на улицу Нижний Путимец. Сколько эта смета пролежит - нам бы вот помочь вступить в программу. Готов».

Депутат оказался готов помочь жителям своего округа прямо сейчас и стройматериалами, которые необходимы для продолжения работ - пригнать в Голохвастово грузовик, гружёный битой плиткой для отсыпки дороги.

Владимир Пукаев, депутат Орловского облсовета: «Я сейчас инициирую совещание по данному вопросу в администрации Орловского района, мы с первым замом уже проговорили этот момент. После этого выезжаем на промышленное предприятие, где я напрямую знакомлю главу поселения и промышленное предприятие готово будет выделить определённые материалы».

Своими силами местный муниципалитет смог в этом году отсыпать щебнем лишь несколько десятков метров дороги. Но для жителей это капля в море, потому как протяжённость улицы полтора километра.


Антон Киселёв
27 августа 2020 года
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