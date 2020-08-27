Чиновники договорились, как пройдет процедура отбора в мэры Орла Порядок выбора кандидатур согласовали на сегодняшней сессии горсовета.





Утверждать претендентов на высокий пост будет комиссия из 10 человек, из которых 5 будут назначены губернатором региона, а оставшиеся будут выбраны городским советом. Им же принимаются решение о начале конкурсного испытания и условия проведения конкурса, его дата, время, место действия и приема документов. Последние будут приниматься не менее 20 дней, анонс события пройдет за те же 20 дней.



Все члены комиссии не могут являться родственниками кандидатов – отмечено в сообщении сайта орловского горсовета народных депутатов.





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



