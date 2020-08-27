Стало известно, чего орловцы больше всего хотят от прокуратуры

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Стало известно, чего орловцы больше всего хотят от прокуратурыСтатистику озвучили на заседании коллегии от 27 августа.
За первое полугодие 2020 больше всего было разрешено обращений по поводу нарушения федерального законодательства - 40,3%, по поводу работы и решений органов дознания и следствия процент составил 35,9%.
Из всех разрешенных заявок обоснованными и удовлетворенными признали 834. Прокуратурой опротестовано 14 незаконных правовых актов, внесено 346 представлений, отправлено в суд 159 исковых заявлений, возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, предостережено 6 должностных лиц.
Всего за полгода в прокуратуру поступили обращения 11 500 граждан, лично обратились 3 761 человек – отмечено в сообщении областной прокуратуры.
Артём Ежаков
27 августа 2020 года