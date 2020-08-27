Стало известно, чего орловцы больше всего хотят от прокуратуры

Статистику озвучили на заседании коллегии от 27 августа.

За первое полугодие 2020 больше всего было разрешено обращений по поводу нарушения федерального законодательства - 40,3%, по поводу работы и решений органов дознания и следствия процент составил 35,9%.



Из всех разрешенных заявок обоснованными и удовлетворенными признали 834. Прокуратурой опротестовано 14 незаконных правовых актов, внесено 346 представлений, отправлено в суд 159 исковых заявлений, возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, предостережено 6 должностных лиц.



Всего за полгода в прокуратуру поступили обращения 11 500 граждан, лично обратились 3 761 человек – отмечено в сообщении областной прокуратуры.