Талантливые ученики Орловщины получат денежное поощрение Муниципальная стипендия для 61 школьника будет поступать до конца следующего года.





Её размер составит 2 000 рублей – на эту сумму могут рассчитывать 25 учеников общеобразовательных учреждений Орла и 36 детей из организаций допобразования.



Всего на получение академических выплат поступила 101 заявка, из которых за успехи в учёбе, творчестве и спорте премированы 25, 21 и 15 учащихся соответственно. Это победители и призеры различных конкурсов, олимпиад и фестивалей – отмечено в сообщении администрации города.





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



