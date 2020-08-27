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В городе Ливны Орловской области получили прописку 15 белок

Все они теперь жильцы парка «Славянский сад». Там для рыжих грызунов - все условия.


Для новоселов построили просторный вольер, потому как они должны адаптироваться к новым условиям, и домики для каждого. Семь самок и восемь самцов купили в липецком питомнике. Об образе жизни и вкусовых пристрастиях белок - в сюжете наших ливенских коллег.

Чуть раньше в Славянском саду появились голуби. 11 породистых пернатых подарил парку предприниматель Николай Деменин, большой любитель этих птиц. Недавно к ним добавилась ещё парочка голубей-павлинов. Пернатых пока тоже не отпускают в свободный полёт. Они содержатся в специально построенной голубятне. Надо, чтобы птицы привыкли к новому дому, пишет газета "Уездный город Ливны".


ТК «Принт ТВ»
27 августа 2020 года
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