В городе Ливны Орловской области получили прописку 15 белок Все они теперь жильцы парка «Славянский сад». Там для рыжих грызунов - все условия.





Для новоселов построили просторный вольер, потому как они должны адаптироваться к новым условиям, и домики для каждого. Семь самок и восемь самцов купили в липецком питомнике. Об образе жизни и вкусовых пристрастиях белок - в сюжете наших ливенских коллег.



Чуть раньше в Славянском саду появились голуби. 11 породистых пернатых подарил парку предприниматель Николай Деменин, большой любитель этих птиц. Недавно к ним добавилась ещё парочка голубей-павлинов. Пернатых пока тоже не отпускают в свободный полёт. Они содержатся в специально построенной голубятне. Надо, чтобы птицы привыкли к новому дому, пишет газета "Уездный город Ливны".





ТК «Принт ТВ»

27 августа 2020 года



