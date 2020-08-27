Реализация нацпроектов в Орловской области – на контроле Освоена почти половина денежных средств. Физически — это 2 миллиарда 800 миллионов рублей.





На совещании в правительстве региона было отмечено, что абсолютно все 257 объектов, которые должны быть отремонтированы, модернизированы или построены в рамках нацпроектов - не простаивают. На 186 работы завершены, на 71 объекте - продолжаются. В семи районах полностью отремонтировали дороги, запланированные на этот год. Ещё в ряде муниципалитетов завершился ремонт дворов - в разрезе всего региона готово сейчас 122 таких объекта. Самые низкие показатели у районов в части реализации муниципальных контрактов - освоение составляет 31% - или 587,5 млн рублей.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Я хотел бы обратить внимание тех муниципальных образований, где уровень освоения по реализации муниципальных проектов составляет ниже 20% на сегодняшнее число. Это Орёл, Покровский, Шаблыкинский, Хотынецкий, Дмитровский, Урицкий, Новосильский и Троснянский районы. Особенно два последних, где ноль, к сожалению, от запланированного объёма средств освоено. В течении ближайшей недели ситуацию нужно будет поправить».





Антон Киселёв

27 августа 2020 года



