Проект парка Победы не понравился народным избранникам

Его отправили на доработку.

Нескольких депутатов смутил факт несостыковки между названием «парк Победы» и направленностью проекта на молодежь. По словам Ивана Дынковича, такая концепция не отразит патриотического воспитания горожан, поскольку на территории нет соответствующих объектов.



Депутат Владимир Букалов озаботился зелеными насаждениями в парке. Он попросил коллег обратить внимание на сохранение растительности в прибрежной зоне.



Для своего осуществления проекту необходимо набрать 2/3 голосов чиновников горсовета, получить одобрение от областного органа специальной компетенции и управления архитектуры и градостроительства. Также его судьбу может решить городской референдум – отмечено в сообщении Орловского горсовета народных депутатов.