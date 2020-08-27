Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 41 заболевший, 79 - победили опасный вирус. Динамика распространения коронавируса в орловском регионе - в нашем эфире.



- До апреля число безработных в регионе была в половину меньше чем сейчас. Что делать тем, кто остался без работы? На вопрос ответили в областном правительстве.



- Обещанного 10 лет ждут. Жители двух деревень Орловского района много лет добиваются новой дороги. Удалось ли решить вопрос после обращения к депутатам? Расскажем в эфире.



- Завтрак, обед и ужин - по расписанию и согласно меню. В центре Ливен поселились белки. И уже стали любимцами жителей и звездами телеэфира.



- Северная ходьба в Орле. Наш регион присоединился к Всероссийскому проекту.



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Вести-Орёл

27 августа 2020 года



