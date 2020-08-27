В Спасском - Лутовинове выступит Губернаторский оркестр Гостей ждут в усадьбе Тургенева 29 августа.





Концерт пройдет в рамках «Спасского фестиваля».



По субботам на открытой сцене в усадебном парке проходят музыкальные и литературные вечера. Действует в музее и программа «Тур-конструктор выходного дня». Гости могут посетить классические и тематические экскурсии, пройти квесты и викторины, поиграть в игры XIX века, покататься на лодках и лошадях.



Напомним, что до Спасского-Лутовинова по субботам и воскресеньям ходит автобус. Из Орла он отправляется в 10:00. Обратный рейс в 17:15.



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Анастасия Дорохова

27 августа 2020 года



