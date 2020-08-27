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Напуганный скамьей подсудимых алиментщик расплатился с долгами

Ранее не помогли ни исправительные работы, ни арест машины.


Всего мужчина задолжал своему ребенку больше 80 000 рублей. Если раньше он платил некоторые суммы, полученные на подработке, то со временем перестал отправлять и их.

20 часов общественных работ, назначенных алиментщику за злостное уклонение от своих обязанностей, не побудили орловца исправить ситуацию. Тогда в отношении должника предприняли более жесткие меры – арестовали принадлежащую ему иномарку и возбудили уголовное дело о неуплате алиментов. Это дало результат – мужчина перечислил в пользу ребенка всю сумму в размере 83 000 рублей – отмечено в сообщении регионального управления ФССП.


Артём Ежаков
27 августа 2020 года
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