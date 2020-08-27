Орловцам рассказали, почему стоит привиться от гриппа Информацией поделился областной Роспотребнадзор.





В этом году на территории страны ожидается появление ранее не распространенных здесь штаммов болезни. Инъекции, которыми вакцинируют население, помогут создать иммунитет для борьбы с ними. Ситуацию с гриппом значительно осложнит присутствие коронавирусной инфекции, что делает прививку от первой болезни необходимой.



Специалисты отмечают, что лучше всего получить прививку в период с сентября по ноябрь, тогда иммунитет сформируется до пика заболеваемости – отмечено в сообщении регионального Роспотребнадзора.





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



