Орловщина осваивает федеральные средства лучше самой страны Областной показатель составляет 44%, в ЦФО – 38,2%, по России в целом – 33%.





Эти цифры прозвучали в областной администрации на совещании с главами муниципальных образований.



Также обсудили выполнение муниципальных проектов. На них в этом году из трех разных бюджетов выделено почти 2 миллиарда рублей, из которых чуть больше трети уже потрачено.



В начале осени планируется приобретение 19 жилых помещений на сумму в 30,6 млн. рублей и проведение торгов на постройку детсада в 795 квартале. Аукцион по дошкольному учреждению на Ливенской состоится в ноябре – отмечено в сообщении областного информационного портала.





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



