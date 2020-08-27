Орловцам рассказали, кто в школе вправе поесть бесплатно Тему питания учеников обсудили на сегодняшнем заседании Орловского горсовета народных депутатов.





Ученики начальной школы точно получат горячую пищу. Гарантии школьникам с 1 по 4 классы дает Указ Президента РФ. Детей классами выше накормят, если они находятся под опекой, имеют ограниченное здоровье, живут в многодетной или попавшей в трудную жизненную ситуацию семье.



К критериям последней относятся семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, при наличии одного из этих обстоятельств:

полная утрата трудоспособности одного из родителей в связи с инвалидностью I или II групп;

наличие в семье ребёнка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе одного из родителей;

единственный или оба родителя являются безработными (что подтверждено компетентным органом, осуществляющим учёт безработных граждан);

утрата единственного жилого помещения в связи с чрезвычайной ситуацией (пожар, наводнение);

смерть одного из родителей. Все озвученные на совещании решения вступают в силу с 1 сентября – отмечено в сообщении сайта администрации города Орла.



Кроме этого, постановлением правительства Орловской области утверждено распределение субсидий из областного бюджета районам Орловщины на организацию бесплатного горячего питания учающимся начальных классов на сумму около 130 млн рублей.



Самый большой объем субсидий выделен областному центру – чуть менее 62 млн рублей.





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



