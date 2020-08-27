Орловщина продлевает коронавирусные ограничения Пока что до 30 сентября включительно.





Решение принято на сегодняшнем заседании оперштаба по недопущению завоза и распространения новой болезни.



Это позволяет сохранить «масочный» и «перчаточный» режимы и меры безопасности при проведении массовых мероприятий.



На данный момент наибольшее распространение COVID-19 отмечается в Орле, Орловском и Ливенском районах. Сейчас коэффициент распространения болезни составляет 1,04. Свободный коечный фонд в регионе составляет более 58% от нормативной потребности – отмечено в сообщении регионального информационного портала.



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Артём Ежаков

27 августа 2020 года



