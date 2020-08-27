Орловская область приобщается к новому для себя виду спорта Речь о северной ходьбе.





«Северная ходьба – новый образ жизни» - проект, разработанный при поддержке Минспорта России. Он охватывает 44 региона страны. В Орловской области заявки на участие подали четыре команды по 10 человек. Онлайн обучение северной ходьбе уже стартовало. Сегодня участники получили спортивный инвентарь, чтобы продолжить занятия вживую. Впереди у команд - подготовка к региональным соревнованиям, которые запланированы на сентябрь. Один из вариантов – провести их параллельно с «Кроссом наций» 19 сентября.





Анастасия Дорохова

27 августа 2020 года



