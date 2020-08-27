День знаний пройдет без линеек в 84 учебных заведениях Орловщины

Эту информацию озвучили на заседании регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.

Учебный год стартует в традиционном формате, но с соблюдением всех предупредительных мер. Кроме того, с первого месяца осени карантин снимается с 4 образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Руководитель областного Департамента образования Татьяна Крымова отметила: «Что касается проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, то 84 образовательные организации региона приняли решение об отмене торжественных линеек 1 сентября, а 250 образовательных организаций планируют проведение таких линеек, но с ограничением количества учащихся не более 50 человек. Сами линейки пройдут на свежем воздухе».



Линейки отменены в образовательных организациях Орла и Орловского района, Мценска и Мценского района, Ливенского, Болховского, Залегощенского и Троснянского районов.