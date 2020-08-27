«Орловская крепость» вернулась на своё место Специалисты Зеленстроя установили топиарную фигуру у памятника Ивану Грозному в Орле.





Как сообщили в городской администрации, на следующей неделе Орел украсят зеленые скульптуры «Ваза» и «Лошади». Кроме того, к 1 сентября в областном центре планируют высадить более 150 тысяч саженцев.





Орловское Информбюро

27 августа 2020 года



