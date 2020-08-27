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В Орловской области подвели итоги конкурса школьных музеев

Он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.


Школьные музеи бережно хранят вещи, фотографии, документы, письма с фронта. Каждая из этих реликвий - память о тех, кто ушел на войну именно из этого поселка. Как например герой Советского Союза Иван Иванович Ревков - выпускник Рыжковской школы Сосковского района. Ее коллектив представил на Всероссийский конкурс презентацию своего музея. И работа вошла в число победителей

Конкурс среди школьных музеев проводился в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» - «Историческая память». Цель его проста - сохранить в памяти поколений уважение к подвигу нашего народа. Для государства - одна из главных задач.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ от партии «Единая Россия»: «Подготовлен федеральный закон о воспитании молодежи. И, естественно, патриотическое воспитание и главы, которые касаются Великой Отечественной войны в нем занесены отдельной строкой.

Презентации, о том, как проводится патриотическая работа с молодежью, представили больше трех тысяч российских школ. В нашем регионе участие в конкурсе приняли 45 образовательных учреждений. Первое место среди городских школьных музеев присудили лицею №4 города Орла. Среди сельских - Скородненской школе Верховского района.

Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея, региональный координатор проекта «Историческая память»: «Стало удивлением, насколько полно раскрылись наши школьные музеи. Ведь, действительно, изучение своей малой родины, начинается как раз со школы, со школьных музеев»

Этот год - Памяти и Славы. И впереди еще один масштабный партийный проект - Диктант Победы. Он состоится 3 сентября.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Это здорово, что сегодня наши дети и взрослые включились в этот диктант, чтобы еще раз вспомнить о наших прадедах, дедах, отцах и еще раз вспомнить о тех героях, которые победили фашизм»

Для того, чтобы присоединиться к этой акции - достаточно подать заявку на официальном портале Диктанта Победы. В нашем регионе будет организовано больше 30 площадок и шанс проверить своим знание по истории есть у всех.


Мария Семак
27 августа 2020 года
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