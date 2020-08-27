Полиция устанавливает личность мужчины в форме, справившего в Орле у всех на глазах малую нужду Это случилось сегодня на остановке общественного транспорта «Площадь Карла Маркса».





Видео инцидента попало в соцсети. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, правонарушитель, судя по обмундированию, однозначно не является полицейским, но может принадлежать к другим правоохранительным либо охранным структурам. Кроме того, схожую по виду форму часто используют железнодорожники.



Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «После установления личности будет решаться вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по статье 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Совершение данного противоправного деяния влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток».





Иван Суверин

27 августа 2020 года



