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Сегодня в России отмечается День военного врача

Отдать дань памяти тем, кто защищал свою Родину не с оружием в руках, решили студенты Орловского медицинского колледжа.


В течение четырех лет они кропотливо собирали в архивах данные о всех медиках Орловщины, во время войны призванных на службу и выполнявших свой человеческий и военный долг. Назвали книгу «Бессмертный медсанбат».

Виктор Орлов, директор Орловского базового медицинского колледжа: «Вот эта архивная работа, которая велась в течение четырех лет, она передавалась, уходили студенты, приходили новые в этот отряд и, собственно, собрали более девяти сотен фамилий тех людей, которые отслужили верно свое призвание

За время войны погибли и пропали без вести пять тысяч врачей, девять тысяч работников среднего звена, 23 тысячи санинструкторов и 48 тысяч санитаров-носильщиков. Тех самых, кто вытаскивал солдат с поля боя. Почти половина из них -женщины. В списках орловцев-медиков есть те, кто представлен к орденам «Красной звезды» и «Красного знамени». Ими награждали только в тех случаях, когда из битвы, под обстрелом санитар вынес 40 человек.


Эва Стасюлевич
28 августа 2020 года
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