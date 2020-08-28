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Орловская улица Широко-Холодная оказалась в центре скандала

Жители недовольны неудобствами, вызванными работами по сносу аварийных домов.


Одной из главных проблем стало то, что оборудованная площадка для мусора оказалась в зоне стройки. Подрядчик «перенес» контейнеры - просто поставив на проезжей части.

Борис Королёв, главный специалист отдела по природопользованию администрации г.Орла: «Если оборудованная площадка находится в зоне строительства, то они должны перенести, уведомить администрацию и создать временную. Это может быть не залитый фундамент, а плита бетонная, с сетчатым заграждением на которую установят контейнеры»

Пока же мусорные контейнеры максимально приближены к жилым домам. А вот так необходимая вода с колонки скоро окажется недосягаемой, за строительным забором.

На встрече с жителями подрядчик заявил: «Колонку необходимо перенести - официальное письмо в водоканал написано». Это их зона ответственности. От себя же добавил - путь к воде до тех пор преграждать не будет.

Вторая проблема - плохая видимость дороги. О ней больше всего и говорили на собрании. Неудобства существовали всегда. С началом стройки стало только хуже. Жители просят оборудовать нормальный проезд, либо изменить траекторию. Что и будет сделано, заверил всех собравшихся застройщик.


Анна Вайсергисер
28 августа 2020 года
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