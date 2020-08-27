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Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- Масочный режим - продлен, но кинотеатры заработают 1 сентября. Какие еще решения были приняты сегодня на оперштабе - расскажем в нашем выпуске.

- ФАПы со всеми удобствами. Как нацпроект помогает жителям сел и деревень? Мы тоже оценили преимущества модульного ФАПа.

- Обратная сторона программы переселения. Наши ли общий язык жители улицы Широко-Холодной и подрядчик?

- Пешком, по-северному, и с палками наперевес. Орёл присоединился к Всероссийскому проекту.



Вести-Орёл
27 августа 2020 года
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