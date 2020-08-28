Школьников Орловщины накормят почти на 130 миллионов рублей Эти деньги рассчитаны на годовую организацию горячего питания для учеников начальных классов.





Больше всего выделено областному центру – около 62 миллионов, Орловскому району – примерно 9 миллионов. Ливнам и Мценску перечислят 9,6 и 7,7 миллиона рублей соответственно.

Субсидии муниципальным образованиям региона выделены из областного бюджета – отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.



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Артём Ежаков

28 августа 2020 года



