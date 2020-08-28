Орловские спасатели избавляют регион от опасности военных лет Накануне они обезвредили десять единиц взрывных устройств.





Работы развернулись в Мценском и Болховском районах, где специалистами были уничтожены семь 82-мм минометных мин, один 122-мм снаряд и две «лимонки».





Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о действиях при обнаружении взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны:

немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101, или в полицию по телефонам 02, 102.

при производстве земляных или других работ – остановить работу;

хорошо запомнить место обнаружения предмета;

установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни. За минувшие сутки сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили десять взрывоопасных предметов – отмечено в сообщении регионального МЧС.Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о действиях при обнаружении взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны:



Читайте также: Орловские спасатели продолжают рассеивать «эхо войны»





Артём Ежаков

28 августа 2020 года



