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Орловские спасатели избавляют регион от опасности военных лет

Накануне они обезвредили десять единиц взрывных устройств.


Работы развернулись в Мценском и Болховском районах, где специалистами были уничтожены семь 82-мм минометных мин, один 122-мм снаряд и две «лимонки».
 
За минувшие сутки сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили десять взрывоопасных предметов – отмечено в сообщении регионального МЧС.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о действиях при обнаружении взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны:
  • немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101, или в полицию по телефонам 02, 102.
  • при производстве земляных или других работ – остановить работу;
  • хорошо запомнить место обнаружения предмета;
  • установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни.


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Артём Ежаков
28 августа 2020 года
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