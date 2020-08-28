Муниципальные предприятия Орла отчитались за деревья

А точнее, за их вырубку и опиловку.

Вырубке подлежат объекты, создающие опасность для жизни и здоровья граждан. Особый упор делается на работах возле школ и детсадов, а также по центральным улицам областного центра. Кроме сухих и омертвевших спиливаются и больные деревья.



Также ведется работа с обращениями граждан – орловцы сами обращают внимание на необходимость вырубки конкретного объекта. Например, накануне по просьбе жителей снесена ракита по улице Корчагина – отмечено в сообщении администрации города Орла.