Муниципальные предприятия Орла отчитались за деревья

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Муниципальные предприятия Орла отчитались за деревьяА точнее, за их вырубку и опиловку.
Вырубке подлежат объекты, создающие опасность для жизни и здоровья граждан. Особый упор делается на работах возле школ и детсадов, а также по центральным улицам областного центра. Кроме сухих и омертвевших спиливаются и больные деревья.
Также ведется работа с обращениями граждан – орловцы сами обращают внимание на необходимость вырубки конкретного объекта. Например, накануне по просьбе жителей снесена ракита по улице Корчагина – отмечено в сообщении администрации города Орла.
Артём Ежаков
28 августа 2020 года