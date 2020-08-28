Орловская область поддержит самозанятых

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Орловская область поддержит самозанятыхТех, которые платят налог на профессиональный доход.
Эта категория граждан вправе использовать меры господдержки наряду с малым и средним бизнесом региона – соответствующая законодательная база уже прорабатывается.
Оказать помощь самозанятым людям побудил ущерб от коронавирусной инфекции. К концу июля этого года на Орловщине насчитывается 1 100 человек с таким статусом – отмечено в сообщении пресс-службы облсовета народных депутатов.
Профильным комитетом областного Совета совместно с региональным Департаментом экономического развития ведётся работа по внесению изменений в региональный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области».
Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «От последствий распространения COVID-19 в большей или меньшей степени пострадали все сферы региональной экономики. Моё стойкое убеждение, что самозанятые граждане, наряду с другими представителями бизнеса, вправе рассчитывать на меры государственной поддержки. Считаю важным, что данные изменения не только помогут в сегодняшнее непростое время, но и позволят не допустить возврата самозанятых к теневой деятельности».
Артём Ежаков
28 августа 2020 года