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Орловская область поддержит самозанятых

Тех, которые платят налог на профессиональный доход.


Эта категория граждан вправе использовать меры господдержки наряду с малым и средним бизнесом региона – соответствующая законодательная база уже прорабатывается.
 
Оказать помощь самозанятым людям побудил ущерб от коронавирусной инфекции. К концу июля этого года на Орловщине насчитывается 1 100 человек с таким статусом – отмечено в сообщении пресс-службы облсовета народных депутатов.
 
Профильным комитетом областного Совета совместно с региональным Департаментом экономического развития ведётся работа по внесению изменений в региональный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области».
 
Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «От последствий распространения COVID-19 в большей или меньшей степени пострадали все сферы региональной экономики. Моё стойкое убеждение, что самозанятые граждане, наряду с другими представителями бизнеса, вправе рассчитывать на меры государственной поддержки. Считаю важным, что данные изменения не только помогут в сегодняшнее непростое время, но и позволят не допустить возврата самозанятых к теневой деятельности».


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Артём Ежаков
28 августа 2020 года
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