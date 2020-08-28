Орловская область поддержит самозанятых

Тех, которые платят налог на профессиональный доход.

Эта категория граждан вправе использовать меры господдержки наряду с малым и средним бизнесом региона – соответствующая законодательная база уже прорабатывается.



Оказать помощь самозанятым людям побудил ущерб от коронавирусной инфекции. К концу июля этого года на Орловщине насчитывается 1 100 человек с таким статусом – отмечено в сообщении пресс-службы облсовета народных депутатов.

Профильным комитетом областного Совета совместно с региональным Департаментом экономического развития ведётся работа по внесению изменений в региональный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области».