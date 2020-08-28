Коронавирус: ещё 40 заболевших на Орловщине За сутки скончался один человек.





По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области по состоянию на 28 августа выявлено 40 новых случев заболевания COVID-19.

Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6 889 случаев коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время – 1 323. Выздоровели – 5 461. За сутки болезнь победили 42 орловца. Умерло - 105 человек. Масочный режим в регионе продлен до 30 сентября



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Артём Ежаков

28 августа 2020 года



