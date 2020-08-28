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Пара иностранцев-мошенников, пытавшихся обмануть орловца, проведет в колонии полтора года

Они пытались осуществить странный инвестиционный проект.


В начале прошлой осени двое граждан одного из государств Центральной Африки предложили своей потенциальной жертве вложить в его ресторанное дело 100 тысяч долларов США с условием расширения его бизнеса и отчислений «инвесторам».
 
Мужчины предупредили бизнесмена, что на следующую встречу нужно принести $34 тысячи. Они объяснили это тем, что их деньги покрыты специальной черной краской, удалить которую можно, если приложить к ним аналогичные купюры и использовать особое химическое вещество. Владелец кафе заподозрил очевидный обман и обратился к полицейским.
 
В дальнейшем злоумышленники сложили покрашенные фальшивки и деньги жертвы в сверток. После, незаметно подменив его на пакет с нарезанной бумагой, мошенники заявили, что краска с банкнот исчезнет через пару часов, в течение которых пакет открывать нельзя. Затем они поспешили уйти, но были задержаны на выходе из кафе – отмечено в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Орловской области.

Каждому из фигурантов назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.


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Артём Ежаков
28 августа 2020 года
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