Пара иностранцев-мошенников, пытавшихся обмануть орловца, проведет в колонии полтора года

Они пытались осуществить странный инвестиционный проект.

В начале прошлой осени двое граждан одного из государств Центральной Африки предложили своей потенциальной жертве вложить в его ресторанное дело 100 тысяч долларов США с условием расширения его бизнеса и отчислений «инвесторам».



Мужчины предупредили бизнесмена, что на следующую встречу нужно принести $34 тысячи. Они объяснили это тем, что их деньги покрыты специальной черной краской, удалить которую можно, если приложить к ним аналогичные купюры и использовать особое химическое вещество. Владелец кафе заподозрил очевидный обман и обратился к полицейским.



В дальнейшем злоумышленники сложили покрашенные фальшивки и деньги жертвы в сверток. После, незаметно подменив его на пакет с нарезанной бумагой, мошенники заявили, что краска с банкнот исчезнет через пару часов, в течение которых пакет открывать нельзя. Затем они поспешили уйти, но были задержаны на выходе из кафе – отмечено в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Орловской области.



Каждому из фигурантов назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.