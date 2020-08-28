Орловец попался на хранении «травки»

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские обнаружили у 34-летнего мужчины неизвестное растительное вещество, по результатам проверки оказавшееся марихуаной весом чуть более 30 граммов. Подозреваемый объяснил следствию, что нашел дикорастущую коноплю, из которой сделал наркотик для личного употребления.



В настоящий момент проводится дознание, фигурант отпущен под подписку о невыезде – отмечено в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Орловской области.