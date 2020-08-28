Колпнянским детям подарили веселье Посёлок получил новый аттракцион - «Карусель».





Его стоимость обошлась в 860 тысяч рублей, из которых подавляющее большинство средств выделено депутатом облсовета Олегом Бушлей в рамках исполнения наказов избирателей.

На радость детворе в парке культуры и отдыха поселка Колпна установлены карусель, сетка с вращением, канатная дорога, гимнастическая сетка «Пирамида», сообщили в пресс-службе облсовета.

Олег Бушля рассказал: «Ко мне неоднократно обращались родители с просьбой сделать для малышей настоящий городок развлечений, чтобы каждый нашёл себе занятие здесь по душе и по силам. И теперь, глядя на радостные лица мальчишек и девчонок, вижу, что не ошибся, приняв решение направить средства именно на приобретение этих аттракционов».





Артём Ежаков

28 августа 2020 года



