Коронавирус: карта распространения по районам Орловщины Все заболевшие находятся по контролем областного Роспотребнадзора и регионального Департамента здравоохранения.





В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3352 жителей Орла, 799 – в Орловском районе, 610 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 262 – в Урицком районе, 254 – в Ливнах, 204 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 103 – в Хотынецком районе, 114 − в Ливенском районе, 84 - в Свердловском районе, по 81 – в Новосильском и Кромском районах, 78 - в Верховском районе, 73 − в Покровском районе, 68 – в Малоархангельском районе, 67 - в Глазуновском районе, 65 – в Шаблыкинском районе, 61 – в Знаменском районе, 59 − в Должанском районе, 56 - в Залегощенском районе, 41 – в Троснянском районе, 39 – в Колпнянском районе, 31 – в Сосковском районе, 22 - в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – отмечено в сообщении регионального информационного портала.











Артём Ежаков

28 августа 2020 года



