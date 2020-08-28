Миграционный отдел оказал орловцам свыше 27 тысяч госуслуг

Около 20% заявок от этого числа подано в электронном виде через официальный интернет-портал государственных услуг.

Специалисты по вопросам миграции отмечают, что сейчас в электронном виде можно сделать следующее: заменить паспорт гражданина РФ и получить заграничный, зарегистрироваться и сняться с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания, а также получить адресно–справочную информацию или оформить приглашение иностранцу на въезд в страну.



Подав электронную заявку, дополнительно можно сэкономить треть цены на оплату госпошлины – отмечено в сообщении пресс-службы УМВД.