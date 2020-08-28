Маски, перчатки и антисептики остались с орловцами еще на месяц

Такое решение принял операштаб. При этом учебный год начнется очно, но линеек не будет. 84 образовательных учреждения региона отказались от торжественных собраний на День знаний.

В регионе вводится тестирование на ковид для работников пищеблоков школ и других сотрудников, побывавших до начала учебного года за рубежом или в других регионах России. Это будет иммуноферментный анализ на антитела к коронавирусу - процедура занимает не более 10 минут.

Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Департамент здравоохранения готов прислать своих сотрудников в те школы, которые департамент образования совместно с муниципальными образованиями определят для того, чтобы сделать тестирование ИФА».

Готов регион и продолжить поэтапное снятие ограничений. С 1 сентября спортсмены могут возобновить тренировки, властям областного центра разрешили запустить аттракционы, актёры и творческие коллективы снова смогут репетировать на сценах, а жители региона - посещать кинотеатры.

Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «В управление культуры и архивного дела Орловской области поступило письмо Министерства культуры Российской Федерации с рекомендацией оказать содействие представителям организаций кинопоказа в возможном открытии кинотеатров и кинозалов с учётом соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора».

Соблюдать требования Роспотребнадзора региональный оперштаб по коронавирусу потребовал и от властей Орла. В части санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах. Также от властей города потребовали усилить контроль за соблюдением перевозчиками и пассажирами масочного режима.

Также в регионе ещё на месяц продлевается режим ограничений, со всеми вытекающими - маски, перчатки, антисептики и социальная дистанция в общественных местах.