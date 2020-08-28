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ФК «Орел» начинает сезон Третьей лиги

Стартовая игра состоится в ближайшее воскресенье на выезде.


Возобновления сезона игроки ФК «Орел» ждали долго. Команда ушла на карантин с конца марта и вернулась к занятиям только в середине лета. У тренерского штаба были большие планы на студенческую лигу. Хотели "орлы" дать бой и в третьем дивизионе. Но пандемия решила по-своему.

Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орел»: «Последнюю контрольную игру мы провели с молодежкой тульского «Арсенала». Мы увидели, что действительно есть у нас проблемы. И большие проблемы. Если в нападении мы что-то еще создаем, то в защите – бардак».

Решать проблемы команде придется по ходу сезона. Контрольных матчей было мало, а в тренировках нужной формы как ни старайся, не наберешь. В третьей лиге футболисты «Орла» проведут 10 игр. На турнир заявлено шесть команд. Планировалось восемь, но старооскольский «Металлург» и воронежская «Стрела» отозвали документы. С октября в график добавятся и матчи Национальной студенческой футбольной лиги.

Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орел»: «У команды было очень много выходных. Сил сейчас много. Занимаются ребята с желанием. Готовы идти в бой, рвать всех. А там будем смотреть. Я думаю, сил хватит».

Костяк состава удалось сохранить. Пополнили состав команды и новички. Среди них и футболисты команды «Русичи-2002». В прошлом году они успешно выступили на Первенстве России. Первая официальная игра ФК «Орёл» состоится в Курске. Соперник – молодежка «Авангарда». Из-за ограничительных мер матч состоится без зрителей. Полный календарь сезона Третьей лиги станет известен позднее.


Анастасия Дорохова
28 августа 2020 года
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