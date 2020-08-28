Орловские полицейские задержали неудачливого вора

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Орловские полицейские задержали неудачливого вораЕго поймали благодаря сообщению очевидцев.
Оперативники нашли злоумышленника в одном из магазинов поселка Стрелецкий, в котором он предварительно разбил стеклопакет. В его помещении полицейские обнаружили прячущегося 60-летнего мужчину.
Днем ранее он попытался ограбить дачу. Он проник в дом и захотел присвоить себе инструменты, одежду и еду, однако его застали владельцы помещения.
Преступник смог скрыться, но его удалось сфотографировать. Позднее хозяева дачи обратились с заявлением в полицию.
Часть краденого удалось обнаружить. В настоящий момент ведется следствие, подозреваемый задержан – отмечено в сообщении регионального УМВД.
Артём Ежаков
28 августа 2020 года