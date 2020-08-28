Орловские полицейские задержали неудачливого вора Его поймали благодаря сообщению очевидцев.





Оперативники нашли злоумышленника в одном из магазинов поселка Стрелецкий, в котором он предварительно разбил стеклопакет. В его помещении полицейские обнаружили прячущегося 60-летнего мужчину.



Днем ранее он попытался ограбить дачу. Он проник в дом и захотел присвоить себе инструменты, одежду и еду, однако его застали владельцы помещения.

Преступник смог скрыться, но его удалось сфотографировать. Позднее хозяева дачи обратились с заявлением в полицию.



Часть краденого удалось обнаружить. В настоящий момент ведется следствие, подозреваемый задержан – отмечено в сообщении регионального УМВД.





Артём Ежаков

28 августа 2020 года



