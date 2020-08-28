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Орловский гранатомётчик осуждён на полтора года колонии

Два года назад он метнул РГД-5 в областном центре.


Преступление произошло на пересечении улиц Полесской и Цветаева. 50-летний мужчина повздорил с бывшим начальником и метнул гранату в сторону припаркованной машины. Пострадавших не было, осколки взрывчатого боеприпаса повредили автомобиль.

В итоге, злоумышленника судили за угрозу убийством, незаконное хранение и ношение взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества.

Преступник получил год и шесть месяцев колонии-поселения, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей – отмечено в сообщении Следственного управления СК РФ по Орловской области.

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Артём Ежаков
28 августа 2020 года
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