Орловский гранатомётчик осуждён на полтора года колонии Два года назад он метнул РГД-5 в областном центре.





Преступление произошло на пересечении улиц Полесской и Цветаева. 50-летний мужчина повздорил с бывшим начальником и метнул гранату в сторону припаркованной машины. Пострадавших не было, осколки взрывчатого боеприпаса повредили автомобиль.



В итоге, злоумышленника судили за угрозу убийством, незаконное хранение и ношение взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества.



Преступник получил год и шесть месяцев колонии-поселения, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей – отмечено в сообщении Следственного управления СК РФ по Орловской области.



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Артём Ежаков

28 августа 2020 года



