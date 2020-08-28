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Орловским детям-сиротам станет проще получить жилье

Речь правда только об орловцах с ограниченными возможностями.


Теперь они смогут получать гарантированное жилье от государства не по прописке, а в любом муниципальном образовании области. Такое решение сегодня приняли областные парламентарии на очередной сессии облсовета. Эти изменения в закон назрели уже давно, поскольку большинство жилых помещений в районах области находятся в домах с недостаточной доступностью среды для проживания.

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Предлагается предоставлять с письменного согласия детей сирот, являющихся инвалидами жилые помещения на территории иного муниципального района или городского округа области с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой».



Оксана Гранн
28 августа 2020 года
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