Орловским детям-сиротам станет проще получить жилье Речь правда только об орловцах с ограниченными возможностями.





Теперь они смогут получать гарантированное жилье от государства не по прописке, а в любом муниципальном образовании области. Такое решение сегодня приняли областные парламентарии на очередной сессии облсовета. Эти изменения в закон назрели уже давно, поскольку большинство жилых помещений в районах области находятся в домах с недостаточной доступностью среды для проживания.



Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Предлагается предоставлять с письменного согласия детей сирот, являющихся инвалидами жилые помещения на территории иного муниципального района или городского округа области с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой».





Оксана Гранн

28 августа 2020 года



