Коротко о главном Вести-Орел в 14:30 на телеканале «Россия».





- Масочный режим продлен на весь сентябрь. Коронавирус не отступает. Статистика и решения регионального оперштаба - в нашем эфире.



- Почему жители были недовольны сначала соседством с расселенными домами, а теперь строительными работами? Мы разбирались на месте.



- История болховских сирот сегодня получила продолжение. За их права вступились депутаты. О новом региональном законе - в нашем выпуске.



- Сегодня православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Какой завет она оставила всем нам?



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Вести-Орёл

28 августа 2020 года



