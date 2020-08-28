Десять граммов марихуаны обеспечили орловцу уголовное дело Наркотик обнаружили по результатам оперативно-профилактической операции.





Сотрудники ДПС остановили машину, принадлежащую 33-летнему подозреваемому. В ходе проверки полицейские обнаружили и изъяли у него растительное вещество, оказавшееся марихуаной весом в 9,8 граммов.



Мужчина объяснил, что ранее нашел дикорастущий куст конопли, из которого и приготовил наркотик для личного употребления – отмечено в сообщении регионального УМВД.





Артём Ежаков

28 августа 2020 года



