Школы Орла прошли последнюю инспекцию Проверялось наличие средств сдерживания коронавируса.





Осмотр осуществляла замглавы городской администрации по соцвопросам Екатерина Данилевская.Сейчас все учебные учреждения областного центра уже имеют воздушные рециркуляторы, бесконтактные термометры, контрольные журналы замеров температуры сотрудников и учеников и кожные антисептики. Ранее на эти цели было выделено восемь с половиной миллионов рублей.



Проверка была пройдена в школах №7, №20, №37 и №38, а также лицее №32 – отмечено в сообщении пресс-центра администрации города Орла.









Артём Ежаков

28 августа 2020 года



