На улице Герцена в Орле начали снимать асфальт Стартовал ремонт объектов проекта БКАД-2021.





«Газ ресурс» первым из подрядчиков приступил к работе. Скоро они займутся и Московским шоссе – на участке от путепровода до переулка Межевого.



Следом к ремонту приступит второй подрядчик – «Дорстрой». Под их ответственностью находятся работы на улицах Авиационной и Спивака.



Всего из 10 объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обрели подрядчика семь из них. Все работы должны быть завершены к 31 июля 2021 года.



Весь снятый с дорог асфальт будет переработан и использован для починки улиц частного сектора – отмечено в сообщении администрации города Орла.





Артём Ежаков

28 августа 2020 года



