Детей из малоимущих семей Орла собрали на учебу Помогла ежегодная акция «Дорога в школу».





28 августа замглавы администрации города по социальным вопросам Екатерина Данилевская вручила трем таким семьям по комплекту одежды из школьного и спортивного костюмов, ряда повседневных вещей и нескольких пар обуви. Проспонсировали это благое дело благотворительный фонд «Катрен» и ОРО «Союз женщин Орловской области».



Городские власти приобрели ортопедические ранцы и наборы канцтоваров на сумму в 233 тысячи рублей. Сейчас эти покупки ищут своих хозяев.



Жители города не остаются равнодушными и активно принимают участие в акции – недавно неизвестная женщина передала в дар два школьных портфеля, набитых тетрадями.



Помочь детям собраться на учебу может любой желающий – отмечено в сообщении городской администрации.





Артём Ежаков

28 августа 2020 года



