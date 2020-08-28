Орловец погиб на рабочем месте По факту его смерти организовано доследствие.





Трагедия развернулась сегодня на территории цеха «ЭкоСити» в Заводском районе города. Мужчина попал рукой в сортировочный механизм и погиб на месте от полученных травм.



В данный момент следователи осмотрели место происшествия и провели опрос должностных лиц предприятия. Также изъята необходимая документация.



Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки – отмечено в сообщении регионального СК.





Артём Ежаков

28 августа 2020 года



